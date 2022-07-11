الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسعار النفط تهبط متأثرة بمخاوف الركود وقيود الصين

منذ 36 دقيقة
A A A
طباعة المقال

سجّلت أسعار النفط هبوطا إضافيا بنحو دولار واحد الاثنين الواقع في 11 تموز، في تعاملات متقلبة بعد أن طغت المخاوف بشأن الركود وقيود الصين لمكافحة كوفيد -19 على المخاوف المستمرة بشأن نقص المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 106.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0314 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار أو واحد في المئة إلى 103.75 دولار للبرميل.

وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا.

وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الصين.. 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا
مديرة صندوق النقد الدولي: لتخفيف أعباء الدول المثقلة بالديون سريعا
محتجون يقتحمون القصر الرئاسي في سريلانكا - رويترز
رئيس وزراء سريلانكا يؤكد: راجاباكسه سيستقيل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوى الامن الداخلي
مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
اطلاق نار
قتل شقيقه وهرب.. جريمة تهز صباحية العيد في طرابلس
كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟