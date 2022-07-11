أسعار النفط تهبط متأثرة بمخاوف الركود وقيود الصين

سجّلت أسعار النفط هبوطا إضافيا بنحو دولار واحد الاثنين الواقع في 11 تموز، في تعاملات متقلبة بعد أن طغت المخاوف بشأن الركود وقيود الصين لمكافحة كوفيد -19 على المخاوف المستمرة بشأن نقص المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 106.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0314 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار أو واحد في المئة إلى 103.75 دولار للبرميل.

وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا.

وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.