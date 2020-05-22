أسعار النفط تهبط مع تنامي التوتر بين الصين وأميركا

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انخفضت أسعار النفط إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري، مما أوقد شرارة مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود في ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط.

وانخفض خام برنت 1.43 دولار أو ما يعادل أربعة في المئة إلى 34.63 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 33.54 دولاراً للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.81 دولار أو 5.3 في المئة إلى 32.11 دولاراً للبرميل بعد أن تراجع إلى 30.72 دولاراً في وقت سابق.

وارتفعت أسعار النفط بقوة في الأسابيع الأخيرة وما زالت على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي بعد الانخفاضات التي سجلتها في نيسان حين انخفض الخام الأميركي دون السفر.

لكن الأسواق أصيبت بخيبة أمل من قرار الصين عدم وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري مع بدء اجتماع لمدة أسبوع لمجلس نواب الشعب الصيني.

ويقول محللون إن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وخطة بيجينغ لتطبيق تشريع للأمن القومي في هونج كونج يضر بالنفط وبقية الأسواق.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من رد فعل قوي إزاء السعي لفرض المزيد من السيطرة على المستعمرة البريطانية السابقة.

في الوقت ذاته يعود الطلب على البنزين، إذ تظهر بيانات أُعدت لوكالة “رويترز” أن حركة المرور في بعض عواصم العالم تتعافى إلى مستويات مسجلة قبل عام بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وانخفضت مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات بزيادتها بحسب ما أظهرته بيانات رسمية هذا الأسبوع.