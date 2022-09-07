أسعار النفط تهوي لأدنى مستوياتها في 7 أشهر

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية خلال التعاملات (الأربعاء 7-9-2022) وتحولت للهبوط لتخسر أكثر من ثلاثة دولارات إلى أدنى مستوى لها منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، بفعل مخاوف حيال الطلب يغذيها ركود تلوح نذره وبيانات تجارية ضعيفة من الصين.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 3.40، أو 3.66 بالمئة، إلى 89.43 دولار للبرميل بحلول (الساعة 13:38 بتوقيت غرينتش) لتلامس أضعف مستوى لها منذ الثالث من فبراير شباط ولتنزل عن مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الثامن من فبراير.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.42 دولار، أو 3.94 بالمئة، إلى 83.46 دولار للبرميل لتصل لأدنى مستوى منذ الرابع والعشرين من يناير كانون الثاني.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي، لتتراجع بما يقدر بنحو 733 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر أيلول.

وستصدر البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس، أي بعد يوم من المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم الاثنين.

وعلى الرغم من نقص الإمدادات الذي يلوح في الأفق، قررت منظمة أوبك وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم أوبك+ خفض أهداف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.