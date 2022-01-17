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أسعار النفط تواصل ارتفاعها

17 - يناير - 2022
أسعار النفط قفزت بعد إعلان روسيا غزو أوكرانيا

أسعار النفط قفزت بعد إعلان روسيا غزو أوكرانيا

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تواصل أسعار النفط اليوم، ارتفاعها وتتجه عقود الخام العالمي “برنت” صوب مستوى 87 دولاراً للبرميل. ويأتي ذلك على الرغم من المخاوف على الطلب بسبب انتشار المتحور أوميكرون.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.58% إلى 84.31 دولاراً للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.49% إلى 86.48 دولاراً للبرميل.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت عقود “برنت” بنسبة 5.3%، والخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 6.2%.

ويأتي الارتفاع على وقع بيانات إيجابية من الصين، حيث أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد الصيني حقق نموا مستقرا في عام 2021.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن نسبة النمو هذه كانت أعلى بكثير من هدف الحكومة وهو “فوق 6%”.

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