أسعار النفط تواصل الانخفاض

واصلت أسعار النفط انخفاضها، الخميس، مع انحسار التوترات الجيوسياسية، في حين أضافت زيادة الإصابات بكوفيد-19 في الصين إلى المخاوف المرتبطة بالطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 بالمئة أو 1.1 بالمئة إلى 91.82 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.17 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 84.42 دولار للبرميل.

وتراجع خام برنت 1.1 بالمئة أمس الأربعاء في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط 1.5 بالمئة.

وقالت بولندا وحلف شمال الأطلسي أمس الأربعاء إن صاروخا سقط في بولندا ربما يكون انطلق من الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ناتجا عن ضربة روسية، وخفف هذا المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا وامتدادها إلى بقية أنحاء المنطقة.

كما تأثرت الأسعار بعد تقرير مخزونات متفاوت من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر تشرين الثاني إلى 435.4 مليون برميل وفقا لما أعلنته إدارة معولمات الطاقة، وهو ما يقل بكثير عن توقعات رويترز بانخفاضها أكثر من 440 ألف برميل يوميا.

لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقع.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الخميس إن الصين سجلت 23276 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19.