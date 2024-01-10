أسعار النفط تواصل صعودها بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لتواصل صعودها في اليوم السابق، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 77.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 72.53 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء، وسط أزمة الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات الليبية.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير/ كانون الثاني، مقارنة مع تقديرات المحللين بزيادة قدرها 700 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين 4.9 مليون برميل ونواتج التقطير 6.9 مليون، متجاوزة توقعات بزيادة الأولى 2.5 مليون والثانية 2.4 مليون.

ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، في الساعة (15:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.

وفيما يتعلق بالعرض، قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الثلاثاء، إن إنتاج النفط الخام الأميركي سيسجل مستويات قياسية على مدى العامين المقبلين لكنه سينمو بمعدل أبطأ.

وفي الشرق الأوسط، حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل أمس الثلاثاء، على اتخاذ “قرارات صعبة” لتطبيع العلاقات مع المزيد من جيرانها، في دعوة جديدة لتيسير الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية.

ويحاول المستثمرون أيضًا استنباط دلائل عن الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة. وانخفضت التوقعات بأن البنك قد يفعل ذلك في مارس/ آذار.