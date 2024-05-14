أسعار النفط مستقرة قبيل تقرير أوبك الشهري وبيانات أمريكية

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية والتقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 83.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 79.21 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط عند التسوية في جلسة التداول السابقة بفضل إشارات على تحسن الطلب من الولايات المتحدة والصين.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن دلائل حول موعد اقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يحفز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

ويصدر التقرير الشهري لأوبك عن سوق النفط في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ومع بدء موسم حرائق الغابات في كندا، تسابق رجال الإطفاء أمس الاثنين لاحتواء حريق واحد في كولومبيا البريطانية واثنين في ألبرتا بالقرب من قلب صناعة النفط في البلاد. ولم يجر الإبلاغ عن أي اضطرابات تشغيلية.

لكن أليكس هودز، المحلل في شركة (ستون إكس) للسمسرة في الطاقة، قال إن الطاقة الإنتاجية لكندا البالغة 3.3 مليون برميل يوميا “من المرجح جدا أن تتأثر”.