أسعار النفط والأرباح القوية تعزز أسواق الخليج الرئيسية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع اليوم الخميس مدعومة بارتفاع أسعار النفط وأرباح قوية للشركات، لكن أبوظبي خالفت التيار لتغلق منخفضة.

وارتفعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من دولارين للبرميل اليوم الخميس مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بدعم من تحسن شهية المخاطرة بين المستثمرين، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتعافي الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، رفعت معظم البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية 0.75 نقطة مئوية أمس الأربعاء، مقتفية أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في ظل ارتباط عملاتها بالدولار.

وفي دبي، صعد مؤشر الأسهم الرئيسي 1.3 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 3.9 بالمئة بعد أن سجل قفزة 42 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني مدعوما بارتفاع الإيرادات وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وقال فادي رياض محلل السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيكس دوت كوم إن سوق الأسهم في دبي يشهد تحسينات مستمرة بفضل مسار السياسة النقدية والأرباح القوية للبنوك المحلية مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك‭‭‭ ‬‬‬الإمارات للاستثمار.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم شركة ديار للتطوير العقاري 3.1 بالمئة بعد أن سجلت قفزة تجاوزت 300 بالمئة في صافي أرباحها للربع الثاني إلى 32.7 مليون درهم (8.90 مليون دولار).

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة إذ عادلت الخسائر في أسهم القطاع المالي المكاسب في القطاعات الصناعية مع تسجيل سهم صناعات قطر قفزة بنسبة أربعة بالمئة وشركة أريد للاتصالات 3.3 بالمئة.

وأعلنت شركة الاتصالات نتائجها الفصلية أمس الأربعاء بعد إغلاق السوق. وحققت أرباحا قدرها 815.6 مليون ريال (221.90 مليون دولار) مقارنة بخسارة 1.15 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام.

وأضاف رياض “البورصة القطرية شهدت ارتفاعا مع تقديم أسعار الغاز الطبيعي والأرباح بعض الدعم للسوق، لكنها لا تزال عرضة لتصحيح الأسعار بعدما شهدت انتعاشا قويا حيث يمكن للغاز الطبيعي أن يعكس مساره”.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.9 بالمئة مدعوما بصعود أسهم مواد البناء، إذ زاد سهم الأسمنت السعودية وسهم العربية للأسمنت 1.9 بالمئة و2.6 بالمئة على التوالي.

وخالف مؤشر أبوظبي التيار السائد ليغلق على هبوط 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.8 بالمئة بعد أن أعلن عن استقرار الأرباح في الربع الثاني، متوخيا الحذر مع ارتفاع تكاليف التشغيل.

وكان البنك قد أعلن تحقيق 2.91 مليار درهم (792 مليون دولار) أرباحا في الربع الثاني، بزيادة أقل بقليل من واحد بالمئة عن العام السابق.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9 بالمئة مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك مصر، 1.3 بالمئة في حين صعد سهم القابضة المصرية الكويتية 4.2 بالمئة.