أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على إرسال أسلحة إضافية بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا.

وقال أوستن، الذي كان يتحدث في بداية اجتماع لعشرات من وزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، إن الاجتماع سيناقش كيف يمكن للدول العمل معا لتدريب القوات الأوكرانية وتحسين قدراتها الصناعية الدفاعية على المدى الطويل.

أكد مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي للبلاد، بينما أعلن الجيش الأوكراني أنه أحرز تقدما على الجبهة الشمالية الشرقية باستعادته بلدات في منطقة خاركيف.

ونقلت مراسلة قناة “الحرة” إلى قاعدة رامشتاين الأميركية في غرب ألمانيا، حيث يعقد اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأوكرانيا، بحضور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قوله إن اجتماع مجموعة الاتصال يرسل إشارة واضحة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن المجتمع الدولي لا يزال مستعدا لدعم أوكرانيا على المدى الطويل.

ويستقبل أوستن الخميس نظراءه في الدول الحليفة في القاعدة الأميركية في رامشتاين بغرب ألمانيا لمناقشة الوضع في أوكرانيا وتنظيم الدعم لقوات كييف.

وأضاف المسؤول أن الاجتماع سيشكل فرصة للاستماع إلى تقييم من الجانب الأوكراني حول سير المعارك.

وسيحدد الاجتماع احتياجات القوات الأوكرانية لاستعادة زمام المبادرة ودفع القوات الروسية وإجراء المزيد من عمليات التدريب على أنظمة عسكرية وأسلحة متطورة.

وأكد المسؤول أن القوات الاوكرانية نجحت في استعادة بعض البلدات في الجنوب فيما تواصل مواجهة الهجمات الروسية في الشرق، معتبرا أن “الاجتماع فرصة ثانية لإظهار أن رهان بوتين على سأم المجتمع الدولي خاطئ”.

وأشار إلى “تحول أولويات مجموعة الاتصال الدولية من مجرد تأمين الأسلحة والذخيرة إلى ضمان تعزيز قاعدة الصناعات الدفاعية في أوكرانيا عبر الاستثمارات طويلة الأمد حتى تستطيع الدفاع عن سيادتها على المدى البعيد”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في تسجيل الفيديو المسائي الذي بث، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي “هذا الأسبوع لدينا أخبار سارة من منطقة خاركيف”. وتحدث عن “بلدات رفع فيها العلم الأوكراني مجددا” رافضا تسميتها.

وتشن أوكرانيا هجومًا مضادًا في جنوب أراضيها منذ الأسبوع الماضي. وأكد زيلينسكي مرارًا أنه يريد استعادة “جميع المناطق الواقعة تحت الاحتلال الروسي” ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.