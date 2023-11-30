الخميس 16 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسهم أوروبا تتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية في 10 أشهر

منذ 21 دقيقة
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة، مع ترقب المستثمرين مستويات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي قد تدعم توقعات بلوغ أسعار الفائدة العالمية ذروتها.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، محققا أكبر مكسب شهري منذ يناير.

ويتجه المؤشر لتسجيل مكاسب بنحو 6 بالمئة في شهر نوفمبر الجاري.

وصعدت أسهم شركات التعدين 0.4 بالمئة متأثرة بارتفاع أسعار النحاس، وزادت أسهم شركات الطاقة 0.9 بالمئة مع صعود أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+.

ومن المقرر أن يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وبيانات التضخم في أوروبا خلال اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
إسرائيل تدرس خيارات التخلص من قادة حماس.. وتفكر بتكرار "نموذج بيروت"
النفط
النفط مستقر مع ترقب السوق اجتماع أوبك+
الأسواق في تركيا
نمو فاق التوقعات للاقتصاد التركي بالربع الثالث بـ 5.9 بالمئة

الأكثر قراءة

جو بايدن
غزة تحت النار
بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
صفقة كبيرة "مرتقبة" في غزة.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل
إيلون ماسك
غزة تحت النار
رد "غريب" من إيلون ماسك على دعوة حماس لزيارة "غزة"!