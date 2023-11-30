أسهم أوروبا تتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية في 10 أشهر

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة، مع ترقب المستثمرين مستويات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي قد تدعم توقعات بلوغ أسعار الفائدة العالمية ذروتها.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، محققا أكبر مكسب شهري منذ يناير.

ويتجه المؤشر لتسجيل مكاسب بنحو 6 بالمئة في شهر نوفمبر الجاري.

وصعدت أسهم شركات التعدين 0.4 بالمئة متأثرة بارتفاع أسعار النحاس، وزادت أسهم شركات الطاقة 0.9 بالمئة مع صعود أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+.

ومن المقرر أن يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وبيانات التضخم في أوروبا خلال اليوم.