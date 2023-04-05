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أسهم أوروبا تتراجع بعد بيانات تشير لضعف التعافي الاقتصادي

منذ 58 دقيقة
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء في ظل تحفظ المستثمرين بعدما أشارت بيانات إلى تعاف أضعف من المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة مع تراجع مؤشر السلع والخدمات الصناعية 2.1 بالمئة.

وحد من الخسائر صعود مؤشر قطاع المرافق 1.6 بالمئة ومؤشر شركات الرعاية الصحية 1.7 بالمئة مع تسجيل المؤشرين أعلى مستوياتهما منذ أغسطس آب 2022 وسط عدم يقين اقتصادي متزايد.

وبالرغم من الأداء القوي للأسهم الأوروبية في بداية العام فقد تراجعت الشهر الماضي مسجلة أسوأ أداء لها في شهر مارس آذار منذ 2020 إذ غذت الاضطرابات المصرفية التي وقعت في الآونة الأخيرة المخاوف بشأن النمو العالمي وخيمت بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف من الركود على التوقعات لأسعار الفائدة بالمنطقة.

وتراجع سهم يو.بي.إس 1.3 بالمئة في الوقت الذي سعى فيه البنك السويسري لطمأنة المستثمرين بشأن قدرته على جعل استحواذه غير المتوقع على منافسه كريدي سويس ناجحا ومفيدا لمساهميه.

    المصدر :
  • رويترز

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