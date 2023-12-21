الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 21 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسهم أوروبا تتراجع بفعل خسائر قطاعي السيارات والعقارات

منذ 12 دقيقة
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

A A A
طباعة المقال

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، وتصدر قطاعا العقارات والسيارات الخسائر في أعقاب موجة بيع حادة في وول ستريت في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة تلمسا لمزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة العالمية.

وبحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة ويمضي في مسار إنهاء مكاسب استمرت ليومين متتاليين.

وفي موجة بيع واسعة النطاق في السوق، قاد قطاع السيارات وقطع الغيار الخسائر وانخفض 0.3 بالمئة، فيما نزل قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 0.6 بالمئة.

وسيتجه التركيز الآن على التقديرات النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثالث وتقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي تعلن في وقت لاحق اليوم لمعرفة المزيد من المؤشرات على قرارات مرتقبة بشدة من البنك المركزي الأمريكي بخصوص خفض الفائدة.

وبالنسبة للشركات انخفض سهم سويسكوم 0.9 بالمئة بعد تقرير ذكر أن شركة الاتصالات تدرس عرضا بخصوص وحدة فودافون في إيطاليا بحلول مطلع العام المقبل.

وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات 0.2 بالمئة.

وتصدر سهم كومرتس بنك المؤشر ستوكس 600 وصعد 2.9 بالمئة بعدما تلقى البنك موافقة من البنك المركزي الأوروبي لإعادة شراء أسهم بقيمة 600 مليون يورو (656.88 مليون دولار).

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير المالية أنطون سيلوانوف
وزير المالية الروسي: الحكومة قد تطرح 30 شركة للخصخصة
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)
"لن نرسل أي سفينة أو طائرة".. أستراليا تعلن المشاركة بتحالف البحر الأحمر
آثار القصف الروسي على أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تصد هجوما بالمسيرات الروسية.. وتعلن تراجع قواتها في أفدييفكا

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
صحيفة إسرائيلية تحذر: خصوبة جنودنا في خطر!
آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
توقعات "صادمة" لموقع ستراتفور الاستخباراتي لعام 2024.. ما مصير لبنان وغزة!؟
طقس لبنان
توقعات الطقس.. أمطار غزيرة تنتظر اللبنانيين في هذا الموعد!