الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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أسهم أوروبا تتراجع تحت وطأة هبوط سهم نات ويست

منذ 10 ساعات
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

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تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الجمعة إذ فاق هبوط سهم بنك نات ويست البريطاني أثر مكاسب أسهم شركات الطاقة.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، نزل المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1 بالمئة وفي سبيله لينهي الأسبوع على تراجع بنحو 0.2 بالمئة.

وشهد سهم نات ويست أكبر خسارة على المؤشر بنسبة 16.1 بالمئة بعد أن خفض البنك من توقعاته للأرباح.

وهوى أيضا سهم شركة ريمي كوينترو لصناعة المشروبات الكحولية 10.4 بالمئة بعد خفض توقعاتها السنوية.

وحد من تراجع المؤشر صعود أسهم الطاقة 1.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة بسبب مخاوف تتعلق بتبعات اتساع نطاق صراع الشرق الأوسط.

وارتفع سهم شركة سيجنفاي للإضاءة عشرة بالمئة بدفعة من أرباح فصلية قوية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن أسعار الفائدة بعد أن دفعت مؤشرات على تراجع التضخم أمس الخميس إلى هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

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