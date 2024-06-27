أسهم أوروبا تتراجع قبل بيانات اقتصادية وانتخابات فرنسية

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الخميس 27 حزيران/يونيو 2024، بسبب حذر المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية عالمية مهمة وأيضا قبل الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، بينما هوى سهم إتش اند إم الفرنسية للبيع بالتجزئة بعد أن جاءت أرباحها الفصلية أقل من التوقعات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4 بالمئة لتستمر خسائره لثالث يوم على التوالي.

وتصدرت أسهم شركات البيع بالتجزئة خسائر القطاعات بهبوطها 1.9 بالمئة بفعل نزول سهم إتش اند إم، ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة، 12.9 بالمئة بعد أن سجلت أرباحا فصلية أقل من المتوقع وتوقعت هبوط مبيعات يونيو حزيران.

ويترقب الجميع الآن بيانات تضخم رئيسية أمريكية تصدر غدا الجمعة وقد تسهم في تقييم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، سيترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

وسيتابع المستثمرون أيضا الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية الأسبوع المقبل.