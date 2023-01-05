الخميس 12 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 5 يناير 2023 |
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أسهم أوروبا تتراجع قبيل صدور بيانات التضخم بمنطقة اليورو

منذ 4 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو وبعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر كانون الأول، والذي أظهر تمسك البنك المركزي الأمريكي بكبح التضخم.

وتراجع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعد أن صعد بأكثر من ثلاثة بالمئة في أول ثلاث جلسات من 2023.

أظهر محضر الاجتماع أمس الأربعاء أن المسؤولين يساروهم القلق من أي “تصور خاطئ” في الأسواق المالية بتراخي التزامهم بمكافحة التضخم، على الرغم من أنهم اتفقوا على وجوب أن يبطئ البنك المركزي وتيرة تشديد سياسته النقدية.

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