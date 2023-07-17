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أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بضعف النمو الصيني

منذ 5 دقائق
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

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أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الاثنين، متأثرة بتهاوي أسهم شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، كما أدى ضعف النمو الاقتصادي في الصين إلى إثارة مخاوف بشأن الطلب من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.6 بالمئة، وكانت شركات السلع الفاخرة أكبر الخاسرين.

وتراجعت أسهم ريتشمونت، ثاني أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم، 10.4 بالمئة في أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من عام بسبب ضعف مبيعاتها في الربع الأول.

وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة العملاقة الأخرى، مثل إل.في.إم.إتش وهيرميس وسلفاتوري فيراجامو وكيرينج، بين واحد بالمئة و4.2 بالمئة.

وانخفض المؤشران السويسري والفرنسي بأكثر من واحد بالمئة ليقودا تراجع البورصات الأوروبية.

وتأثرت معنويات المستثمرين كثيرا بسبب البيانات التي أشارت إلى ضعف نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني بسبب قلة الطلب، مما زاد الضغط على صانعي السياسة لتقديم المزيد من القرارات التحفيزية.

    المصدر :
  • رويترز

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