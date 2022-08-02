الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف الركود

منذ 47 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن عززت بيانات مصانع عالمية ضعيفة مخاوف من تباطؤ اقتصادي، في حين ساد التوتر الأسواق قبيل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المرتقبة لتايوان.

وبحلول الساعة 7:08 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة.

وذكرت ثلاثة مصادر أن من المتوقع أن تصل بيلوسي إلى تايوان اليوم الثلاثاء، وقالت الولايات المتحدة إنها لن ترضخ لترهيب تهديدات الصين بأنها “لن تقف مكتوفة الأيدي” إذا زارت بيلوسي الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

وأنهت الأسهم الأوروبية الجلسة السابقة على انخفاض بعد تراجع أسهم الطاقة في أعقاب نزول أسعار الخام بعد بيانات تصنيع ضعيفة من شتى أنحاء الولايات المتحدة وأسيا وأوروبا جددت المخاوف المرتبطة بالطلب.

لكن قطاع الطاقة الأوروبي تلقى دعما من نتائج قوية لشركة بي.بي النفطية المدرجة في لندن التي صعد سهمها 3.1 بالمئة بعد إعلان الشركة أن أرباحها للربع الثاني فاقت التوقعات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سفينة- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أول سفينة حبوب أوكرانية ترسو في اسطنبول مساء اليوم
القمح الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تركيا تتوقع مغادرة شحنة حبوب يومياً من أوكرانيا
طائرات حربية صينية
قبيل زيارة بيلوسي.. طائرات حربية صينية تحلق فوق مضيق تايوان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
نوح زعيتر
توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
محمد رمضان
بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان