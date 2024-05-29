الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسهم أوروبا تتراجع مع تجدد المخاوف بفعل ارتفاع عوائد السندات

منذ ساعة واحدة
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، إذ أثار ارتفاع عوائد السندات عالميا مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، حتى مع انتظار المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية لزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، مع تسجيل خسائر في جميع الأسواق والقطاعات في المنطقة تقريبا.

وكان قطاع النفط والغاز هو الرابح الوحيد بين القطاعات في التعاملات المبكرة، إذ ارتفع 0.8 بالمئة، مقتفيا أثر ارتفاع أسعار النفط.

وسيحول المستثمرون الآن تركيزهم إلى بيانات التضخم من ألمانيا في وقت لاحق من اليوم، والتي من المتوقع أن تظهر بعض الانحسار على أساس شهري في مايو أيار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم السويد
السويد تعلن عن حزمة دعم عسكري بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف
ماذا علق وزير الدفاع الروسي الجديد على القتال في أوكرانيا؟
فلاديمير بوتين
بوتين يعين حارسه الشخصي السابق أمينا عاما لمجلس الدولة

الأكثر قراءة

مطار بن غوريون
غزة تحت النار
دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
احتراق دراجات نارية على طريق المطار
فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!