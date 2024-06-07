أسهم أوروبا تتراجع مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الجمعة 7 حزيران/يونيو 2024، بعد يوم من تخفيف البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض كما كان متوقعا على نطاق واسع، مع تحول الأنظار الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مزيد من الإشارات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 524.62 نقطة لكنه يتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أول خفض منذ عام 2019، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا في تيسير السياسة النقدية.

ولم يقدم البنك المركزي سوى النزر اليسير من الأدلة حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، مما دفع المتداولين إلى تقليل توقعاتهم بحدوث مزيد من خفض الفائدة في المستقبل.

وفي الوقت الراهن، ينصب اهتمام السوق على بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم والتي قد تظهر إشارات حول تراجع الضغوط على سوق العمل وتعزيز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي متقدمة 0.2 بالمئة. وتكبد قطاع العقارات أكبر خسارة بين القطاعات المختلفة متأثرا بتراجع سهم مجموعة العقارات الألمانية الكبرى فونوفيا 3.2 بالمئة بعد خفض مورجان ستانلي لتصنيف السهم.

وارتفع سهم تيمينوس 1.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة البرمجيات المصرفية السويسرية عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 200 مليون فرنك سويسري (224.92 مليون دولار).