الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
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أسهم أوروبا تتراجع والأنظار على قرار المركزي الأوروبي

منذ 8 دقائق
البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مع ترقب المستثمرين بقلق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، وذلك بعد يوم من تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة في الساعة 0810 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع إلى حد كبير أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في الساعة 1315 بتوقيت جرينتش، بعد تحرك بنك الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء برفع الفائدة نصف نقطة مئوية.

وانخفض المؤشر فايينشال تايمز 100 للأسهم القيادية في بريطانيا 0.6 بالمئة، مع تركيز المستثمرين على قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة المقرر له في وقت لاحق اليوم.

وتراجعت جميع القطاعات على المؤشر 600 مع هبوط أسهم شركات الصناعة والتجزئة 1.6 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.

وتراجعت أسهم البنوك 0.8 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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