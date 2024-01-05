أسهم أوروبا تتراجع وتتجه نحو أول خسارة أسبوعية

تراجعت أسهم أوروبا الجمعة وسط انحسار أوسع نطاقا في السوق لتتجه صوب أول خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في منطقة اليورو وبيانات الوظائف الأمريكية التي قد توضح توقعات السياسة النقدية.

وخسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، ويتجه المؤشر نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8 بالمئة في بداية مضطربة لعام 2024 بعد مكاسب في ثمانية أسابيع متتالية نتيجة تزايد الرهانات على تيسير السياسة النقدية.

وقاد قطاعا البيع بالتجزئة والتكنولوجيا التراجع بانخفاضهما نحو واحد بالمئة لكل منهما.

وخسر سهم شركة سيجنيفاي 1.9 بالمئة بعد أن بدأ باركليز تغطية أسهم أكبر شركة لصناعة أدوات الإضاءة في العالم.

وانخفضت أسهم شركة إنديفور للتعدين 9.6 بالمئة بعد إقالة الرئيس التنفيذي سيباستيان دي مونتيسوس بأثر فوري.

وارتفعت أسهم شركة الصيدلة ريدكير ومقرها هولندا 3.6 بالمئة بعد أن رفعت بيرنبيرج تقييم السهم إلى “شراء” من “تعليق”.

وستلعب تقارير التضخم للمستهلكين والمنتجين في منطقة اليورو وبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي من المقرر صدورها لاحقا اليوم، دورا أساسيا في تقييم المستثمرين للموعد الذي سيستطيع فيه البنكين المركزين الأوروبي والأمريكي البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.