أسهم أوروبا تحقق مستوى قياسيًا جديدًا مع صعود القطاع الصناعي

افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع غير مسبوق اليوم الأربعاء إذ عززت نتائج أعمال إيجابية أسهم قطاعي الصناعة والرعاية الصحية بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعدما أغلق عند مستوى قياسي مرتفع أمس الثلاثاء.

وقفز سهم شركة إكسبيريان لبيانات الائتمان 7.8 بالمئة بعد توقعات سنوية متفائلة لنمو الإيرادات العضوية، وتقدم سهم إن بوست البولندية خمسة بالمئة بعد ارتفاع الأرباح الأساسية في الربع الأول. والشركتان من أكبر الرابحين في مؤشر السلع الصناعية والخدمات.

وارتفع سهم ميرك 4.5 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح معدلة أفضل من المتوقع، وهو ما دعم مؤشر الخدمات الصحية.

وتراجع سهم نيشته الفنلندية 13.3 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما خفضت شركة إنتاج الوقود الحيوي ومصفاة النفط توقعاتها لهامش الربح لعام 2024 لمنتجات الطاقة المتجددة.

وانخفض سهم مجموعة تيسن كروب الألمانية سبعة بالمئة بعدما خفضت توقعاتها السنوية للمبيعات وصافي الربح للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، بعد يوم من إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى ثقته في تراجع التضخم بعد بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أعلى من المتوقع في أبريل نيسان.