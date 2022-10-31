أسهم أوروبا تحقق مكاسب شهرية وسط أرباح قوية

سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب شهرية للمرة الأولى في ثلاثة أشهر ،الاثنين، مدعومة بموسم أرباح أفضل من المتوقع وآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى في أكثر من ستة أسابيع، بعد تعويض خسائر مبكرة بفعل بيانات أظهرت ارتفاعا قياسيا في التضخم في منطقة اليورو.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، لكن الأسواق لا تزال تأمل في أن يقدم البنك المركزي على زيادة أقل تصل إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول لتجنب دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الفوضى.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن التضخم في 19 دولة تستخدم العملة الموحدة تسارع إلى 10.7 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 9.9 بالمئة في الشهر السابق، متجاوزا توقعات في استطلاع لرويترز عند 10.2 بالمئة وأعلى بكثير من المعدل المستهدف للتضخم للبنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة.

وقال آندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس “مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 10 بالمئة، سيعطي البنك المركزي الأوروبي الأولوية لاستقرار الأسعار ويمضي في رفع أسعار الفائدة بغض النظر عن أي شيء”.

وضاعف المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 1.5 بالمئة الأسبوع الماضي مع تعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية في الأشهر المقبلة حتى لو دفع ذلك التكتل إلى ركود.

ويترقب المستثمرون أيضا إلى اجتماع بنك إنجلترا في وقت لاحق من الأسبوع، مع تصاعد التكهنات بعدم تراجعه عن سياساته المتشددة المشابهة.

وارتفعت أسهم شركات السفر والترفيه 1.3 بالمئة لتتصدر المكاسب بين القطاعات الأوروبية، بعدما قفز سهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية 5.4 بالمئة.

كما صعد سهم بنك كريدي سويس 5.2 بالمئة بعد أن كشف النقاب عن تفاصيل خطته لجمع أربعة مليارات فرنك (4.01 مليار دولار) من المستثمرين لدعم محاولة البنك لمعالجة أكبر أزمة في تاريخه البالغ 166 عاما.