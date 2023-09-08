أسهم أوروبا تختتم الأسبوع على انخفاض

سجلت أسهم أوروبا خسائر أسبوعية على الرغم من مكاسبها اليوم الجمعة نتيجة قلق المستثمرين من تدهور التوقعات الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة، في وقت ينصب فيه التركيز على التحرك المحتمل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2 بالمئة ليكسر سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام لكنه سجل انخفاضا بلغ 0.8 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم شركة إل.في.إم.إتش العملاقة للسلع الفاخرة 2.2 بالمئة في أول مكسب في ثماني جلسات، مما رفع قطاع السلع الشخصية والمنزلية بأعلى نسبة بلغت 1.1 بالمئة.

وارتفع قطاع السفر والترفيه في أوروبا 1.4 بالمئة بعد تراجعه خلال الجلسات الثلاث السابقة.

وتعرضت أسواق الأسهم العالمية لضغوط هذا الأسبوع بعد أن غذت بيانات اقتصادية أمريكية متفائلة توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بينما أثارت بيانات ضعيفة من أوروبا والصين مخاوف بشأن مدى صحة الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من هذا الشهر ويتوقع على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير.