أسهم أوروبا ترتفع بفضل أرباح شركات الطاقة

صعدت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بفضل مكاسب أسهم شركات الطاقة العملاقة بعد أرباح وفيرة من شركة بي.بي وارتفاع أسعار النفط الخام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.7 بالمئة مع تصدر أسهم الطاقة المكاسب، وصعد مؤشر الطاقة 2.1 بالمئة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام.

وقفز سهم شركة النفط العملاقة المدرجة في لندن بي.بي 5.5 بالمئة بعد إعلانها أرباحا أعلى من المتوقع للربع الرابع وتسريع وتيرة إعادة شراء أسهمها.

وقال ريتشارد هانتر رئيس قسم الأسواق لدى إنتر أكتيف إنفستور “توجد كذلك عناصر مقارنة قوية، لا سيما في أرقام الربع الرابع عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وأضاف “ومع ذلك، فإن شركة بي.بي مستعدة جيدا كشركة لتحمل التجارب الدورية التي تتبع تذبذب الأسعار”.

وارتفعت أسهم شركات التعدين المنكشفة على الصين 1.4 بالمئة وسط تجدد المحادثات حول الدعم الذي تتلقاه من السلطات الصينية، كما صعدت أسهم قطاع التصنيع 1.4 بالمئة.

وحقق المؤشر داكس الألماني ارتفاعا قياسيا جديدا إذ أنهى تداولاته بزيادة بلغت 0.8 بالمئة، مدعوما بقفزة بنسبة 3.2 بالمئة لسهم سيمنس إنرجي.

وهبط سهم بنك يو.بي.إس السويسري 4.4 بالمئة بعد إشارة محللين إلى أن أرباحه ستقل قليلا عن التوقعات.