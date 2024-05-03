أسهم أوروبا ترتفع بفضل قطاع التكنولوجيا وقطاع البنوك يهبط

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة عند الإغلاق أكبر مكسب يومي منذ أسبوع مدفوعة بمكاسب في قطاع التكنولوجيا، بينما هبطت أسهم قطاع البنوك إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع متأثرة بتراجع سهم بنك سوسيتيه جنرال عقب توقعات محبطة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة عند الإغلاق مدعوما بصعود قطاع التكنولوجيا 1.6 بالمئة عقب توقعات مبيعات فصلية متفائلة من شركة أبل.

لكن من المتوقع أن يتكبد المؤشر خسارة أسبوعية في ظل تقييم المستثمرين لموسم الأرباح بأكمله وتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي لما بعد يونيو حزيران.

لكن هبوط قطاع البنوك 0.8 بالمئة قوض التفاؤل، إذ بدد بنك سوسيتيه جنرال مكاسب مبكرة وانخفض سهمه 5.2 بالمئة ليتراجع إلى قاع المؤشر كاك 40 الفرنسي بعد أن قال البنك إن صافي الدخل السنوي من الفائدة القادم من شركته للبيع بالتجزئة سيكون عند الطرف الأدنى من التوقعات.

وعلى الجانب الآخر، صعد سهم بنك كريدي أجريكول واحدا بالمئة بعد قفزة تجاوزت التوقعات نسبتها 55 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول.