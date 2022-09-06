الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
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أسهم أوروبا ترتفع في التعاملات الصباحية

منذ 3 دقائق
أسهم البورصة

أسهم البورصة

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعد بداية صعبة للأسبوع حيث أثرت المخاوف بشأن أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق والركود على الرغبة في المخاطرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5 بالمئة بعد لحظات من بدء التداول، ويتجه للتعافي من خسارة 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة على خلفية أنباء عن وقف روسيا ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا.

وقفز المؤشر داكس الألماني 0.7 في المئة بعد انخفاضه بأكثر من اثنين في المئة أمس الاثنين.

وتابع المستثمرون عن كثب التطورات حول توقف ضخ الغاز في خط أنابيب نورد ستريم، مما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات في الشتاء بالمنطقة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية، فيتالي ماركيلوف، لرويترز إن خط نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا لن يستأنف الشحنات إلى أن تُصلح شركة سيمنس للطاقة معدات معطلة.

وقفز سهم سيمنس 3.1 بالمئة بعد أن قالت الشركة في مطلع الأسبوع إنه لم يتم تفويضها لتنفيذ أعمال الإصلاح.

    المصدر :
  • رويترز

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