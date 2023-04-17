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أسهم أوروبا ترتفع قبل إعلان أرباح المزيد من البنوك الأمريكية

منذ ساعة واحدة
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع توقعات المستثمرين بأن تستمر البنوك الأمريكية الكبيرة في الإعلان عن نتائج فصلية قوية هذا الأسبوع، بينما يتطلعون أيضا إلى أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في أكثر من عام، كما بلغ المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية ذروته في 22 عاما.

وتصدرت أسهم قطاع التعدين الرابحين مع ارتفاعها 1.6 بالمئة، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة.

وسيراقب المستثمرون عن كثب صدور مجموعة من تقارير الأرباح وعلى رأسها تلك الخاصة ببنوك جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا في وقت لاحق من اليوم.

وفاقت أرباح سيتي جروب وجيه.بي مورجان وويلز فارجو التوقعات الأسبوع الماضي مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وهدوء المخاوف من تعرض النظام المصرفي لضغوط.

كما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وعلى رأسهم رئيسته كريستين لاجارد.

وارتفع سهم روفيو 17.8 بالمئة بعدما وافقت سيجا اليابانية على تقديم عرض بقيمة 706 مليون يورو لشراء شركة ألعاب الفيديو. (

    المصدر :
  • رويترز

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