الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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أسهم أوروبا ترتفع قبل إعلان بيانات أسعار مستهلكين

منذ 11 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مدعومة بموجة جديدة من المكاسب لأسهم التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون بيانات من المنتظر أن تظهر تحسنا طفيفا في نشاط الشركات بمنطقة اليورو.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صباحا 0.1 بالمئة بعد إغلاق قوي لوول ستريت مساء، بدعم من أسهم التكنولوجيا التي تعثرت في العام الماضي في أعقاب رفع أسعار الفائدة.

ومن المنتظر إعلان القراءة الأولية لستاندرد اند بورز جلوبال في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، ومن المنتظر أن تظهر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو إلى 49.8 في يناير كانون الثاني في تحسن طفيف عن 49.3 في ديسمبر كانون الأول مع تراجع أسعار الطاقة واعتدال معدل التضخم.

وارتفع سهم راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية 1.2 بالمئة بعدما توقع الرئيس التنفيذي للشركة نمو المبيعات إلى 11-12 مليار يورو (12-13 مليار دولار) في 2025 وفقا لما ورد في مجلة شتيرن الألمانية.

وزاد سهم سواتش جروب 0.8 بالمئة بعد أن عبرت الشركة عن تفاؤلها بشأن التعافي في السوق الصينية وإعلانها تسجيل زيادة بنسبة 2.5 بالمئة في مبيعات 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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