أسهم أوروبا ترتفع مع افتتاح أسواق اليوم الثلاثاء

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، بدعم من أرباح قوية للشركات، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المهمة للحصول على المزيد من الدلائل بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، مقتربا من ذروة قياسية وصل إليها الأسبوع الماضي.

وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط والغاز مكاسب القطاعات بقفزة بلغت نحو واحد بالمئة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في إثارة المخاوف بشأن الإمدادات.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيهيمن على الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير‭‭ ‬‬شباط، المزمع صدوره الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، إذ يمكن أن يقدم نظرة فاحصة حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي هذا العام.

وبالنسبة للشركات، ارتفع سهم جنرالي واحدا بالمئة بعد أن أعلن البنك الإيطالي تسجيل أفضل أرباح له في 2023.

وصعد سهم أوراكل المدرجة في بورصة فرانكفورت 5.6 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة الأمريكية تقديرات الأرباح الفصلية، كما تستعد لإصدار إعلان مشترك مع عملاقة الرقائق إنفيديا.

وتتوقع بورش الألمانية تراجع الربحية في عام 2024 مع تركيز شركة صناعة السيارات الفاخرة على إطلاق أربعة طرازات جديدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 2.1 بالمئة. وهبط مؤشر قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار 0.3 بالمئة.