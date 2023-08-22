أسهم أوروبا ترتفع مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الرابحين مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق مدعومة بارتفاع نظيراتها في بورصة وول ستريت الليلة الماضية وسط ترقب لإعلان نتائج شركة إنفيديا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، مقتفيا أثر المؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا والذي ارتفع واحدا بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3 بالمئة مع صعود الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق وسط تفاؤل إزاء النتائج الفصلية لإنفيديا، شركة صناعة الرقائق الأعلى قيمة في العالم، المقرر إعلانها غدا الأربعاء.

وسجلت أسهم شركات إيه.إس.إم.إل القابضة وإيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي لأشباه الموصلات، وجميعها مدرجة في بورصة أمستردام، مكاسب بين 1.4 بالمئة واثنين بالمئة.

وقفز سهم يوبيسوفت إنترتينمنت 6.3 بالمئة بعد أن أعلنت مايكروسوفت إن شركة أكتيفيجن التي تسعى مايكروسوفت للاستحواذ عليها ستبيع حقوق البث غير الأوروبية لشركة ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت.

وزاد مؤشر شركات التعدين الأوروبية 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع أسعار المعادن.