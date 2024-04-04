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أسهم أوروبا ترتفع وقطاعات الصناعات الدورية تتصدر المكاسب المتواضعة

منذ 9 دقائق
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 أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مرتفعة بقيادة قطاعات الصناعات الدورية مثل قطاعي المعادن وتصنيع السيارات، وذلك وسط ارتفاع معنويات المستثمرين بسبب مؤشرات على تعافي اقتصاد منطقة اليورو بالإضافة إلى كون التضخم تحت السيطرة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2 بالمئة مدفوعا بزيادة 1.7 بالمئة في أسهم قطاع الموارد الأساسية في ظل تسجيل أسعار النحاس أعلى مستوياتها منذ أكثر من 14 شهرا.

وصعد قطاعا تصنيع السيارات والبنوك أكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

وأظهر مسح أن نشاط منطقة اليورو نما في الشهر الماضي لأول مرة منذ مايو أيار 2023، لكن التعافي لم يكن مساويا لارتفاع أكبر من المتوقع في نشاط قطاع الخدمات المهيمن في التكتل، ما عوض انخفاضا أكبر في نشاط قطاع التصنيع.

وأظهرت بيانات أخرى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو تراجعت واحدا بالمئة في فبراير شباط على أساس شهري، لتتراجع بنسبة أكبر من تقديرات خبراء اقتصاديين توقعوا انخفاضها 0.7 بالمئة. ويأتي هذا عقب قراءة تضخم أسعار المستهلكين الأقل من المتوقع في مارس آذار.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يومي السادس والسابع من مارس آذار أن البنك تملؤه الثقة بأن التضخم في طريقه لتسجيل نسبة اثنين بالمئة التي يستهدفها البنك وأن فرص خفض تكاليف الاقتراض من المستويات المرتفعة القياسية تتزايد.

    المصدر :
  • رويترز

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