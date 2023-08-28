الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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أسهم أوروبا ترتفع وقطاع التكنولوجيا يتصدر المكاسب

منذ 8 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، الاثنين، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب بعدما أغلقت وول ستريت مرتفعة، كما صعدت أسهم شركات صناعة السيارات المنكشفة على الصين بعد أن أعلنت بكين عن إجراءات لدعم سوق الأسهم المتعثرة بها.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع.

وارتفع مؤشر أسهم التكنولوجيا 1.5 بالمئة في أول صعود خلال ثلاث جلسات، مقتفيا ارتفاع وول ستريت في ختام تعاملات أمس.

وقالت وزارة المالية الصينية أمس الأحد إنها ستخفض الرسوم البالغة 0.1 بالمئة على تداولات الأسهم “من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين”.

وارتفعت أسهم قطاعات مرتبطة بالصين مثل شركات صناعة السيارات والقطاع الصناعي 1.1 بالمئة و1.0 بالمئة على الترتيب.

وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة الكبرى المنكشفة بقوة على الصين مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وإيرميس بأكثر من واحد بالمئة لكل منها.

وفي الوقت نفسه، ظلت توقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو فاترة بعد خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول.

والأسواق في المملكة المتحدة مغلقة بسبب عطلة صيفية للبنوك.

    المصدر :
  • رويترز

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