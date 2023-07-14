أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء أسبوعي خلال 3 شهور

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا طفيفا عند الإغلاق (الجمعة 14-7-2023) لكن ذلك لم يمنعها من تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة شهور وسط آمال بأن يسمح انحسار التضخم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتوقف قريبا عن رفع الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.1 بالمئة اليوم بعد ارتفاعه على مدى خمس جلسات. وتراجعت أسهم النفط والغاز 2.1 بالمئة بفعل تراجع أسعار النفط.

وصعد المؤشر نحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أفضل أداء أسبوعي منذ نهاية مارس آذار ومعوضا جميع خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.

وغذت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التكهنات بدخول الاقتصاد مرحلة انكماش الأسعار واحتمال أن يتوقف البنك المركزي الأمريكي عن التشديد النقدي قريبا بعدما يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو تموز.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا ستة بالمئة خلال الأسبوع مسجلا أفضل أداء منذ يناير كانون الثاني. وأغلق المؤشر عند أعلى مستوياته منذ أواخر يناير كانون الثاني 2022.

وتراجعت أسهم شركات التعدين واحدا بالمئة خلال اليوم لكنها ظلت ثاني أفضل القطاعات أداء خلال الأسبوع بمكاسب قدرها 5.7 بالمئة مع صعود أسعار المعادن بفضل هبوط الدولار.

وتراجعت أسهم شركات الاتصالات 1.3 بالمئة مع هبوط أسهم نوكيا أكثر من تسعة بالمئة بعدما قلصت توقعاتها لنتائج العام بأكمله.