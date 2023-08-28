أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء يومي خلال شهر

سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أفضل أداء يومي له خلال شهر الاثنين وسط ارتفاع جماعي للأسواق، مدعوما بصعود أسهم القطاعات الصناعية المنكشفة على الصين بسبب إجراءات بكين الرامية إلى مساعدة سوق أسهمها المتعثرة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.9 بالمئة، وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع 1.7 بالمئة مقتفية أثر المكاسب المبكرة للأسهم الكبرى في وول ستريت.

ويراهن عدد كبير من المتداولين على وقف رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر\أيلول رغم تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول على ضرورة الاستمرار في تشديد السياسة النقدية في ندوة جاكسون هول الجمعة.

وارتفعت أسهم قطاع البنوك في منطقة اليورو 1.6 بالمئة.

وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات والمواد الصناعية المرتبطة بالصين 0.8 بالمئة و1.3 بالمئة على التوالي بعد أن خفضت وزارة المالية الصينية رسوم الدمغة على تداولات الأسهم إلى النصف “لتنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين”.

وارتفعت أسهم شركتي “إل.في.إم.إتش” و”كيرينج” للسلع الفاخرة وأسهم “هيرميس” بأكثر من واحد بالمئة لكل منها.

ومع اقتراب شهر أغسطس\آب من نهايته، يتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لتسجيل أسوأ أداء شهري له هذا العام، متأثرا بارتفاع عوائد السندات وتدهور التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو والصين، أكبر سوق للتصدير.

وارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.6 بالمئة، مدعومة بصعود سهم شركة نوفو نورديسك الدنمركية 1.2 بالمئة.