أسهم أوروبا تصعد بدعم إعادة فتح الصين لحدودها

ارتفعت الأسهم الأوروبية (الاثنين 9-1-2023) لتواصل بداية العام الإيجابية للعام للأسبوع الثاني، إذ أعادت الصين فتح حدودها وساهمت بيانات أمريكية وأوروبية في تهدئة القلق بشأن التشديد القوي للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش.

سجل المؤشر أفضل أداء أسبوعي له في تسعة أشهر يوم الجمعة بعد مجموعة من البيانات الإيجابية، منها نشاط المصانع القوي في منطقة اليورو وانخفاض التضخم في المنطقة، وعي ابيانات التي أشارت إلى ركود أقل حدة من المتوقع وانحسار في الضغوط السعرية.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الشديدة التأثر بسعر الفائدة 1.2 بالمئة.

وربحت أسهم قطاع التعدين 1.7 بالمئة مع تقدم أسعار المعادن الأساسية على أمل انتعاش الطلب من الصين المستهلك الرئيسي لها.