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أسهم أوروبا تصعد بدعم قطاعي التعدين والطاقة

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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قادت أسهم شركات الطاقة والتعدين الأسهم الأوروبية للارتفاع في اليوم الأخير من أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية كبرى بشأن السياسة النقدية، إذ حدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مسار التوقعات في السوق بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، متجها لتحقيق مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي.

ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض تكاليف الاقتراض في 2024، في حين أبقت مجموعة من البنوك المركزية في أوروبا على خططها لتشديد السياسة.

غير أن فرانسوا فيليروي دي جالهاو، وهو من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أشار اليوم إلى أن الخطوة التالية للبنك يجب أن تكون خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع باركليز أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في أبريل\نيسان ويستمر في تخفيضات متتالية بكل اجتماع للسياسة النقدية حتى يناير\كانون الثاني 2025.

وارتفعت أسهم شركات التعدين والطاقة بأكثر من واحد بالمئة، لتتصدر مكاسب القطاعات.

وقفز سهم شركة التكنولوجيا السويدية سيكترا 15.1 بالمئة بعد نتائج الربع الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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