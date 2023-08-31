الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
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أسهم أوروبا تصعد عند الفتح

منذ ساعة واحدة
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

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صعدت الأسهم الأوروبية عند الفتح، الخميس، وتلقى القطاع المالي دعما من سهم بنك يو.بي.إس السويسري بعد قرار البنك الاستحواذ على منافسه المحلي كريدي سويس، فيما يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، لكنه تراجع بأكثر من اثنين بالمئة هذا الشهر.

وارتفع سهم يو.بي.إس 6.3 بالمئة وبلغ أعلى مستوياته منذ نهاية 2008 بعدما قال البنك إنه طموحاته تزداد لترشيد التكاليف إلى أكثر من عشرة مليارات دولار في مختلف قطاعات المجموعة.

وزاد مؤشر قطاع الخدمات المالية الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة.

وسينصب اهتمام المستثمرين على قراءة أولية لمؤشر التضخم في منطقة اليورو وبيانات البطالة الألمانية والتضخم الأمريكي قبيل اجتماعات مرتقبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي في الشهر المقبل.

وكشفت بيانات رسمية أولية منسقة للاتحاد الأوروبي أن التضخم في فرنسا زاد أكثر من المتوقع في أغسطس آب.

ومن بين الأسهم الفردية تراجع سهم بيرنو ريكار الفرنسية للمشروبات الكحولية 4.1 بالمئة بعد إعلان الشركة نتائج العام بأكمله.

    المصدر :
  • رويترز

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