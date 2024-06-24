أسهم أوروبا تصعد في بداية الأسبوع بقيادة قطاعي السيارات والبنوك

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الاثنين، بفضل مكاسب مؤشري شركات السيارات والمؤسسات المالية وسط ترقب بين المستثمرين للجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية الأسبوع الجاري.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.7 بالمئة، وهو أدنى قليلا من أعلى مستوى في نحو أسبوعين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وصعد مؤشر البنوك 1.7 بالمئة ليقود مكاسب القطاعات مع ارتفاع أسهم بنوك إيطالية مثل بي.بي.إي.آر ويونيكريديت ومونتي دي باشي دي سيينا بمستويات تتراوح بين 3.8 و4.9 بالمئة.

وارتفع مؤشر شركات السيارات 1.5 بالمئة بعد أن اتفق الاتحاد الأوروبي وبكين على إجراء محادثات بخصوص قرار محتمل ينص على فرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين.

وقبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية هذا الأسبوع تظهر استطلاعات تقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه.

وأغلق المؤشر الفرنسي مرتفعا واحدا بالمئة اليوم الاثنين.

وعوضت الأسهم الأوروبية بعض خسائرها الأسبوع الماضي في أعقاب الانخفاض الناجم عن صدمة الانتخابات الفرنسية في وقت سابق من الشهر. ومع ذلك حد انحسار موجة ارتفاع شهدتها أسهم التكنولوجيا من حجم المكاسب.