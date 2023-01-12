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أسهم أوروبا تصعد مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

منذ 46 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، في ظل حالة من الترقب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي، بينما تراجع سهم لوجيتيك مع خفض توقعات المبيعات بعدما أخفقت الشركة في تحقيق أهدافها الفصلية.

وبحلول الساعة 0810 ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة.

وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تعلن في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع إن هذه البيانات ستساعدهم في تحديد وتيرة إبطاء رفع الفائدة.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 0.6 بالمئة.

وهوى سهم لوجيتيك إنترناشونال 13.8 بالمئة بعد تحقيق الشركة أرباح ومبيعات أقل من المتوقع بين أكتوبر تشرين الول وديسمبر كانون الأول.

وارتفع سهم شركة زودتسوكر الألمانية، أكبر منتج للسكر في أوروبا 2.3 بالمئة بعد تحقيق الشركة قفزة بنسبة 73.5 بالمئة في الأرباح الفصلية.

وانخفض سهم شركة تيسكو البريطانية لمبيعات التجزئة 0.9 بالمئة بعد إبقاء الشركة على توقعات الأرباح للعام بأكمله بعد انضمامها لبقية شركات التجزئة في تحقيق مبيعات أقوى من المتوقع في موسم عيد الميلاد

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