الأربعاء 28 ذو القعدة 1445 ﻫ - 5 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسهم أوروبا تصعد مواكبة للمعنويات العالمية بعد بيانات وظائف أمريكية ضعيفة

منذ 3 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، لتواكب المعنويات العالمية بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية عززت المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيخفض الفائدة وقبل قرار مهم بخصوص الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.5 بالمئة ليتعافى بعد خسائر تكبدها في الجلسة السابقة.

وأنهت وول ستريت معاملات أمس الثلاثاء مرتفعة وتعافت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأمريكية الجديدة تراجعت في أبريل نيسان، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل ويقوي المراهنات على خفض المركزي للفائدة.

لكن تركيز المستثمرين ظل منصبا على قرار مهم بخصوص الفائدة من البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، حيث من المتوقع أن يخفض تكاليف الإقراض 25 نقطة أساس من مستوى قياسي حاليا هو أربعة بالمئة.

وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية، وجاء في صدارتها قطاع التجزئة الذي ارتفع 1.7 بالمئة بعدما قفز سهم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا 4.7 بالمئة بفضل أرقام مبيعات أفضل من المتوقع في نتائج الربع الأول.

وجاء أداء المؤشر الإسباني إيبكس أفضل من بقية أسواق المنطقة وارتفع 0.76 بالمئة.

وتترقب الأسواق الآن بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو التي تصدر اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ارتفاع أسعار الخبز في مصر
المصريون يعانون من تبعات أول رفع لسعر الخبز المدعم منذ عقود
علم الأرجنتين
أكثر من نصف سكان الأرجنتين يعيشون فقراً مدقع
ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)
الذهب يرتفع وسط ترقب المزيد من البيانات لتقييم آفاق أسعار الفائدة الأمريكية

الأكثر قراءة

صورة تجمع أسماء الأسد إلى جانب زوجها بشار الاسد على صفحة جمعية البستان التابعة لـ رامي مخلوف
"فقيدة الوطن".. تداول خبر وفاة أسماء الأسد وحزب البعث يعلق!
ضربة إسرائيلية وشيكة على لبنان.. متى؟
الدولار الأمريكي
بينهم دولة عربية.. أربع دول لديها أكبر قدر من الدين العام العالمي