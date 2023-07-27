الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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أسهم أوروبا تصعد والأنظار على قرار المركزي الأوروبي

منذ دقيقتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مع تفاعل المتعاملين مع عدد كبير من تقارير نتائج الأعمال صباحا وترقبهم قرار البنك المركزي الأوروبي الخاص بالسياسة النقدية بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة كما كان متوقعا.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، وذلك بعد ارتفاع الأسهم الآسيوية وسط تفاؤل بانتهاء دورة التشديد النقدي الأمريكية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي في وقت لاحق من اليوم الخميس ويبقي الباب مفتوحا أمام تحركات أخرى. ومن المقرر صدور القرار الساعة 1215 بتوقيت جرينتش.

وفي يوم حافل بنتائج الأعمال، ارتفع سهم نستله 1.2 بالمئة بعدما رفعت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم توقعاتها لمبيعات أنشطتها الأساسية للعام بأكمله وأعلنت عن مبيعات أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام مع رفعها الأسعار مرة أخرى.

وزاد سهم بي.إن.بي باريبا 2.3 بالمئة بعد أن سجل أكبر بنك في منطقة اليورو صافي الدخل في الربع الثاني فاق تقديرات المحللين.

    المصدر :
  • رويترز

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