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أسهم أوروبا تصعد وسط ترقب لبيانات أمريكية وقرار الاحتياطي الاتحادي

منذ ساعة واحدة
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء 12حزيران/يونيو 2024، مدعومة بانخفاض عوائد سندات منطقة اليورو، في حين تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات التضخم الحاسمة في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة المقرر في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، بعد جلستين من التراجع وسط حالة من الغموض السياسي في فرنسا.

وانخفضت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو اليوم الأربعاء، بعد يوم من تسجيلها أعلى مستوياتها في عدة أشهر مع انتظار الأسواق البيانات الأمريكية وقرار سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي.

وسجلت معظم القطاعات مكاسب، مع صعود قطاع البنوك الأوروبية واحدا بالمئة، في حين تراجع قطاع السيارات 0.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات تسارع التضخم في ألمانيا في مايو أيار بسبب ارتفاع أسعار الخدمات، تأكيدا لبيانات أولية. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة.

وهوى سهم أوميكور 6.3 بالمئة ليقبع في قاع المؤشر القياسي بعد أن أصدرت مجموعة إعادة تدوير المعادن البلجيكية تحذيرا بشأن أرباح عام 2024، لتصبح أحدث مورد يتضرر من تباطؤ سوق السيارات الكهربائية.

وانخفض سهم شركة ليجل اند جنرال 3.2 بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين البريطانية إنها ستعرض إعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (254.86 مليون دولار) وستدمج وحداتها الاستثمارية.

    المصدر :
  • رويترز

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