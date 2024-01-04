أسهم أوروبا تعوض بعض خسائرها بعد التراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع

عوضت أسهم أوروبا بعض خسائرها اليوم الخميس، بعد أن بلغت أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة متلقية دعما من البنوك والمرافق في وقت يقيم فيه المستثمرون أحدث البيانات الاقتصادية في أنحاء القارة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة، بعد تراجعه على مدى يومين متتاليين وملامسته أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر كانون الأول أمس الأربعاء.

وقادت البنوك الانتعاش لتضيف 1.7 بالمئة في حين تقدمت المرافق 1.5 بالمئة.

وواصلت الرعاىة الصحية تقدمها لترتفع 1.4 بالمئة ليصل عدد أيام المتتالية إلى خمسة أيام.

وفي الجانب السلبي، انخفضت أسهم التجزئة 0.8 بالمئة بعد هبوط شركة جيه.دي. سبورتس فاشون 23 بالمئة بعد أن خفضت شركة بيع الملابس الرياضية بالتجزئة توقعاتها لأرباح العام بأكمله، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية ثلاثة بالمئة وانخفاض بوما للملابس الرياضية 5.9 بالمئة.

وانخفضت أسهم التكنولوجيا 0.4 بالمئة مسجلة تراجعها لليوم الخامس على التوالي.