الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع طفيف

منذ 19 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، الاثنين، مدعومة بارتفاع أسهم شركات الطاقة والاتصالات وهو ما قابله مخاوف متزايدة من حدوث ركود في منطقة اليورو وتراجع البورصة الإسبانية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

وانخفض المؤشر الإسباني 0.3 بالمئة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا في وقت سابق من الجلسة بعد ظهور نتائج الانتخابات العامة التي أجريت أمس الأحد والتي لم تسفر عن تحقيق التكتل اليميني أو اليساري أغلبية صريحة لتشكيل الحكومة.

وأظهر مسح تباطؤ أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بصورة أكبر مما كان متوقعا في يوليو تموز مع تراجع الطلب في قطاع الخدمات وانخفاض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ أزمة كوفيد-19.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة 1.5 بالمئة مع زيادة أسعار النفط الخام نتيجة تقلص المعروض وزيادة التفاؤل بالإجراءات التحفيزية في الصين.

وارتفع سهم مجموعة فودافون 4.1 بالمئة بعد أن أعلنت ارتفاع إيراداتها في الربع الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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