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أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسارة أسبوعية

منذ 6 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع (الجمعة 4-8-2023) بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام، وذلك على خلفية ارتفاع أرباح بعض البنوك بالإضافة إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي عكست قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة، مما خفف من قلق المستثمرين إزاء تباطؤ نمو منطقة اليورو.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعد تراجعه نحو ثلاثة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة.

وأظهرت بيانات من الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف عدد وظائف أقل مما كان متوقعا في يوليو تموز، لكن الارتفاع القوي في الأجور وتراجع معدل البطالة عكسا استمرار قوة سوق العمل.

وقال محللون إن البيانات عززت الآمال باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من إنهاء سياسة التشديد النقدي.

لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة من أوروبا وآسيا والتخفيض المفاجئ في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة دفعت المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى التراجع 2.4 بالمئة على أساس أسبوعي ليقطع ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب.

وقفز سهم بنك كريدي أجريكول الفرنسي 6.1 بالمئة بعد تسجيل أرباح فصلية قوية.

وارتفع سهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا الإيطالي المملوك للدولة 2.8 بالمئة بعد أن حقق أرباحا أعلى من التوقعات في الربع الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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