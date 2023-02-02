أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع هو الأعلى خلال عام

سجلت أسهم منطقة اليورو أعلى مستوياتها في نحو عام (الخميس 2-2-2023) إذ لم تؤثر رسالة شديدة من البنك المركزي الأوروبي على آمال المستثمرين في أن تكون موجة زيادات أسعار الفائدة العالمية قد اقتربت من نهايتها.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعا 1.4 بالمئة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس اليوم الخميس وأشار صراحة إلى أنه سيرفع الفائدة مرة واحدة أخرى على الأقل بنفس المقدار في الشهر المقبل على أن يقيّم بعد ذلك مسار السياسة النقدية في المرحلة التالية.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 0.8 بالمئة بينما قفز مؤشر داكس الألماني 2.2 بالمئة.

كان مؤشر القطاع العقاري الحساس لأسعار الفائدة أبرز الرابحين على المؤشر ستوكس 600 اليوم الخميس حيث قفز 6.8 بالمئة بينما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا أعلى مستوياتها منذ مارس آذار.

وهبطت أسهم البنوك، التي تستفيد عادة من رفع أسعار الفائدة، من اعلى مستوياتها في نحو عام الذي لامسته خلال الجلسة لتغلق منخفضة 0.7 بالمئة.