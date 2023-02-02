الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع هو الأعلى خلال عام

منذ 12 ثانية
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

سجلت أسهم منطقة اليورو أعلى مستوياتها في نحو عام (الخميس 2-2-2023) إذ لم تؤثر رسالة شديدة من البنك المركزي الأوروبي على آمال المستثمرين في أن تكون موجة زيادات أسعار الفائدة العالمية قد اقتربت من نهايتها.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعا 1.4 بالمئة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس اليوم الخميس وأشار صراحة إلى أنه سيرفع الفائدة مرة واحدة أخرى على الأقل بنفس المقدار في الشهر المقبل على أن يقيّم بعد ذلك مسار السياسة النقدية في المرحلة التالية.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 0.8 بالمئة بينما قفز مؤشر داكس الألماني 2.2 بالمئة.

كان مؤشر القطاع العقاري الحساس لأسعار الفائدة أبرز الرابحين على المؤشر ستوكس 600 اليوم الخميس حيث قفز 6.8 بالمئة بينما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا أعلى مستوياتها منذ مارس آذار.

وهبطت أسهم البنوك، التي تستفيد عادة من رفع أسعار الفائدة، من اعلى مستوياتها في نحو عام الذي لامسته خلال الجلسة لتغلق منخفضة 0.7 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة توتال إنرجيز
بقيمة 27 مليار دولار.. تأجيل اتفاق طاقة "قياسي" بين العراق وتوتال إنرجيز
منظومة الدفاع الجوي SAMP/T
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تترقب تشغيل منظومة الدفاع الجوي SAMP/T خلال شهرين
أيمن السياري
العاهل السعودي يعين أيمن السياري محافظا جديدا للبنك المركزي

الأكثر قراءة

شامل روكز
نصيحة من شامل روكز لقائد الجيش!
من أحد تجمعات حزب الله
فيلق القدس لتهريب الدولارات.. ماذا عن حزب الله؟
الشامة الخبيثة قد تنشأ نتيجة حصول تغييرات معينة في إحدى الشامات العادية الموجودة في الجسم
عليك الحذر.. هذه الأعراض تدل على أن ظهور الشامة على جلدك "خطير"