أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع

ارتفعت الأسهم الأوروبية في موجة صعود واسعة النطاق الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات هذا الأسبوع لاستيضاح الآفاق الاقتصادية وسط تأييد بنوك مركزية كبرى لتشديد السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.8 بالمئة بعد أن سجل أكبر انخفاض في يوم واحد في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة بلغ واحدا بالمئة.

وجاء هذا الانخفاض بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول حدت من ثقة المستثمرين في فكرة أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى ذروتها.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات التضخم الرئيسية التي تتضمن بيانات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، خلال الأسبوع.

ويترقب المستثمرون أيضا اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو.

وارتفعت أسهم البنوك الإيطالية 2.8 بالمئة بفضل قفزة سهم بنك مونتي دي باشي 8.6 بالمئة بعد أن رفعت وكالة فيتش يوم الجمعة تصنيفه إلى “BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة ورفع دويتشه بنك تصنيفه إلى “شراء” من “احتفاظ” اليوم الاثنين.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة 1.3 بالمئة بعد أن قفز سهم سيمنس إنرجي ستة بالمئة ليقود المكاسب.