أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم القياسي الأوروبي على ارتفاع الاثنين بقيادة أسهم شركات القطاعات الموسمية بعد بيانات إنتاج صناعي قوية في ألمانيا رغم توخي المستثمرين الحذر قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة مع تفوق المؤشر الألماني قليلا على نظرائه محققا مكاسب لغت 0.8 بالمئة.

وأظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفع أكثر من المتوقع في فبراير شباط، مدفوعا بقطاع البناء والتشييد.

وربحت مؤشرات القطاعات الموسمية بما في ذلك السيارات الذي صعد 1.3 بالمئة والسلع الصناعية والخدمات الذي زاد 0.8 بالمئة، مع صعود مؤشر السلع الأولية 2.0 بالمئة بدعم من أسعار النحاس التي بلغت أعلى مستوياتها في 14 شهرا.

ومع توقع المتعاملين على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، فسوف يبحثون عن أي تلميحات تشير إلى إمكان تنفيذ أول خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو حزيران.

وسجل المؤشر ستوكس 600 يوم الجمعة أسوأ أسبوع له منذ منتصف يناير كانون الثاني، إذ قلل صناع السياسة الأمريكيون من توقعات السوق بتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة، مما عزز مكاسب معظم الأسواق المتقدمة منذ أواخر 2023.

وقفزت أسهم شركة زالاندو 7.4 بالمئة إلى قمة مؤشر ستوكس بعد أن رفعت سيتي جروب تصنيف الشركة الألمانية لبيع الأزياء عبر الإنترنت إلى “شراء” من “محايد”.

وتراجع سهم بيليف 9.2 بالمئة بعد أن قالت وارنر ميوزيك جروب ومقرها الولايات المتحدة إنها لن تقدم عرضا للاستحواذ على شركة الموسيقى الرقمية الفرنسية.