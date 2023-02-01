أسهم أوروبا تغلق على استقرار مع ترقب قرار المركزي الأمريكي

استقرت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، قبيل رفع أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع وتعليقات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من شأنها أن توفر مزيدا من المؤشرات على خطط البنك المركزي للتشديد النقدي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن مكاسبه السابقة واستقر عن الإغلاق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس من 4.50 بالمئة إلى 4.75 بالمئة في الساعة (1900 بتوقيت جرينتش).

وسيترقب المستثمرون أيضا المؤتمر الصحفي لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات على المدة التي يمكن أن تظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

وقال جايلز كوجلان كبير محللي السوق في (إتش.واي.سي.إم) “أسواق الأسهم لا تريد القيام بأي تحركات كبيرة حتى نسمع من الاحتياطي الاتحادي”.

وبعد قرار الاحتياطي الاتحادي ستصدر قرارات بخصوص السياسة النقدية عن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدا الخميس ومن المرجح أن يرفع كلاهما أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.